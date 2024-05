Biavlere sender nødråb til minister: Bestøvernes levesteder forsvinder

De vilde bier har det skidt, fordi mange af deres levesteder i læhegn og markskel er forsvundet.

Sådan lyder det i et åbent brev, som Danmarks Biavlerforening har sendt til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V).

Brevet er et nødråb på biernes vegne, forklarer næstformand i foreningen med 6000 medlemmer Alice Schou Nørgaard.

- Der er brug for, at ministeren giver landmænd et incitament til at skabe levesteder og fødegrundlag for bierne, siger hun.

Biavlerne frygter, at forholdene for bierne bliver endnu ringere, når et krav om fire procents brak står til at forsvinde i EU fra 2025.

- Vi ønsker, at ministeren laver en eller anden form for ordning, hvor han opmuntrer eller opfordrer landmændene til at bibeholde de fire procents brak, lyder det fra biavlernes næstformand.

- Det er helt afgørende for vores biodiversitet, men jo også for den bestøvning af både afgrøder og vilde planter, som bierne udfører for os alle sammen, siger hun.

Problemet er ifølge næstformanden, at levesteder for insekter og bier mellem markerne mange steder er fjernet for at give større marker.

Landbruget fylder meget i Danmark, og derfor er det her, der ifølge biavlerne skal gøres en indsats for at hjælpe bierne.

Men boligejere med haver kan ifølge næstformanden også give bierne en hjælpende hånd.

Det kan de gøre ved at lade være med at fjerne de blomstrende mælkebøtter og satse på blomstrende, insektvenlige planter.

19 arter af bier er ifølge Danmarks Naturfredningsforening forsvundet fra Danmark. Yderligere 56 arter risikerer at uddø på kort eller lang sigt.

Mandag er af FN udråbt som Biernes Dag, og Danmarks Biavlerforening benytter dagen til en række arrangementer landet over og til at slå på tromme for bedre vilkår for de flyvende bestøvere.

