Biblioteker kan åbne for ind- og udlån fra 18. maj

Partierne i Folketinget er blevet enige om en aftale, der kigger på genåbningens anden fase.

Biblioteker kan i genåbningens fase 2 åbne for ind- og udlån fra 18. maj.

Det er regeringen og Folketingets partier blevet enige efter forhandlinger, der er afsluttet torsdag aften. Det oplyser Statsministeriet.

Folketingets partier har i løbet af forhandlingerne haft forskellige ønsker til, hvilke dele af samfundet, som skal være en del af den anden fase af genåbningen.

En rapport fra Statens Serum Institut har undervejs vist, at man kan åbne for bibliotekernes ind- og udlån, uden at coronasmitten kommer ud af kontrol.

/ritzau/