Biden lander aftale om gigantbeløb, nu må danskere synge og samles frit i kirker, og Danmark hjælper 45 afghanske lokaltansatte

Så kom den længe ventede besked endelig – de sidste afstands- og arealkrav fjernes – og nu kan danskerne gå i kirke, i teatret og i biografen som sædvanlig uden at risikere at blive afvist ved dørene. I går ophævede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne om en meters afstand mellem personer i offentlige rum og to meter, når der synges. Siden første coronanedlukning i Danmark i marts 2020 har landets kirker været ramt af forskellige afstands- og arealkrav. De forskellige krav og den langsomme genåbning har kirkegængere, præster, biskopper og sågar sundhedseksperter de seneste måneder kritiseret her i avisen. Meddelelsen om ophævelsen af de sidste afstandskrav fra på lørdag fjerner ikke politikeres og præsters harme over, at religionen endte nederst på regeringens og myndighedernes liste til genåbningen af samfundet. Kritikken er primært rettet mod kirkeminister Joy Mogensen (S), som de kalder for ”usynlig” og ”anonym”.

”Særligt på det seneste har vi følt os til grin, når vi ser hvordan resten af samfundet er pivåbent, og når sportsbegivenheder prioriteres over bisættelser. Jeg har ikke hørt én eneste præst sige, at det er fornuftigt,” siger Jørgen Løvstad, sognepræst i Thorning, Grathe og Vium kirker i Midtjylland, til Kristeligt Dagblad.

I avisens leder kan man læse, at regeringen ”reelt har holdt trossamfundene for nar”. Men også at kirkeledere kunne være gået mere offensivt til politikerne: "De fleste har fra først til sidst været embedsmænd og rettet ind efter staten. Signalerne har været så svage, at kirken ikke har kunnet høres. Kirken har stået svagt i det politiske spil.”

På tide at epidemiloven fjernes

Morgensamling er i fuld gang og handler i dag i høj grad om politiske aftaler og udspil. Vi holder i første omgang stadig fokus på coronasituationen. For med udviklingen, der betyder, at over 3,5 millioner danskere nu er fuldt vaccineret, og samfundet stort set er genåbnet, så giver det ingen mening at fastholde epidemiloven. Det mener Enhedslisten og flere borgerlige partier. Dermed skal coronaens særstatus som en samfundskritisk sygdom deaktiveres, fremgår det af forslaget ifølge Ritzau. ”Når vi kommer i slutningen af september eller starten af oktober, er vi der, hvor covid er en smitsom sygdom ligesom kyssesyge og falsk strubehoste, så der bør vi ophæve coronas særstatus og fjerne regeringens beføjelser på coronaområdet,” siger de konservatives sundhedsordfører, Per Larsen. En ophævelse vil blandt andet medføre, at teststederne udfases.

Så landede der en tolkeaftale

Mere politik. For det har nærmest været en kamp mod tiden. De seneste dage har regeringen og partierne i al hast forhandlet om en aftale, der kan sikre hjælp til de afghanere, der hjalp Danmark i krigen mod Taleban. Forhandlingerne sker, mens netop Taleban rykker hastigt frem i Afghanistan, hvor USA og dets allierede trækker soldater ud. Dermed har Taleban nu kunnet indtage den niende provinshovedstad på under en uge. Den militante bevægelse kan isolere og muligvis indtage den afghanske hovedstad, Kabul, inden for 30 dage, sagde en embedsmand fra det amerikanske forsvar onsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Mens verden ser til, at det scenarie udspiller sig, forsøger en række lande at evakuere tolke og lokalansatte. Det gælder også Danmark, og onsdag aften landede en bred politisk aftale – uden Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Af aftalen fremgår det blandt andet, at cirka 45 lokalt ansatte får et visum til Danmark og evakueres ud af Afghanistan. Det gælder også deres familiemedlemmer. Det præcise antal er derfor usikkert.

USA's senat godkender gigantpakke

Morgensamling vender blikket mod USA, hvor der også er landet en politisk aftale. Dog i en noget anden kaliber økonomisk set. I nat dansk tid godkendte Senatet en enorm budgetramme på 3500 milliarder dollar, svarende til 22.200 milliarder kroner. Det svimlende beløb skal efter planen finansiere klimatiltag og en udbygning af det sociale sikkerhedsnet. Det skriver Reuters. Med aftalen kommer præsident Joe Biden et stort skridt nærmere en realisering af sine visioner for det amerikanske samfund. Senatets godkendelse faldt på plads blot en dag efter, at kammeret vedtog en pakke på over 1000 milliarder dollar til infrastruktur. Budgettet skal dog først godkendes af Kongressens andet kammer - Repræsentanternes Hus. Bliver aftalen endeligt vedtaget, vil det være den største milepæl i den amerikanske velfærd siden starten af 1960’erne, fortæller Niels Bjerre Poulsen, lektor for amerikanske studier ved Syddansk Universitet, til DR. ”Man har for eksempel talt om, at antallet af børn, der lever under fattigdomsgrænsen, vil blive halveret med det her tiltag,” siger han.

Skolereform skal tages op til revision

Tilbage i Danmark er børnene i denne uge vendt tilbage i skole, hvor de siden 2014 har haft længere dage blandt andet for at undgå lektier og få mere motion. Men sådan er det ikke gået, siden Skolereformen trådte i kraft. Og nu fortryder De Radikale, at de som regeringsparti i 2013 satte kryds ved den aftale, som lærere og skoleledere ikke var tilfredse med. Op mod partiets sommergruppemøde i dag har De Radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen været ude i Berlingske med et forslag om at rulle reformen tilbage og sætte skolerne mere fri fra krav om alt fra elevplaner til lange skoledage, og som med fire milliarder kroner vil sikre alt fra minimumsnormeringer til bedre uddannede lærere. Udspillet holder dog ikke, skriver Børsens chefredaktør Niels Lunde i en kommentar. Konsekvensen vil blive store lokale og regionale forskelle. Nogle skoler, især i ressourcestærke områder, vil blomstre op, mens andre skoler vil få lov til at synke ned i lav faglighed og mistrivsel uden at det får konsekvenser. De svageste elever fra de svageste familier kommer til at betale en høj pris,” skriver Lunde blandt andet.

Polen vedtager udskældt medielov

Ja, mere politik, og denne gang i Polen, hvor der er ballade omkring en ny medielov, der skal forbyde ikke-europæisk ejerskab af medier i landet. Loven, der blev vedtaget onsdag, har dog ført til, at landets koalitionsregering med det konservative Porozumienie-parti og det regerende Lov og Orden-parti, PiS, er brudt sammen. Ministerpræsident Morawiecki har fyret sin viceministerpræsident, der ikke støttede den nye medielov. Bestemmelsen opfattes som et frontalangreb på en regeringskritisk fjernsynsstation, ejet af amerikanske Discovery. Dermed ser PiS - der i forvejen ikke er i kridthuset hos EU for sin nationalistiske kurs - ifølge Ritzau på vej til at måtte fortsætte som en mindretalsregering. Lovforslaget kritiseres for at være et direkte angreb på pressefriheden og har fået befolkningen i Polen på gaderne i tusindvis. Lovforslaget skal nu sendes videre til behandling i det andet kammer i parlamentet.

I dag starter Pride

WorldPride, der er en fejring af LGBT+personer, starter i dag i både København og Malmø, og en række arrangementer og regnbueflag kommer til at fylde i gadebilledet, hvor butikker og institutioner flager med de genkendelige farver. Der er lagt op til en festlig og regnbuefarvet fejring af kærlighed og frisind, hvor den eneste regel er, at man ikke må skamme sig. Men sådan forholdt det sig imidlertid ikke den 25. juli 1906, da to unge, homoseksuelle mænd i de tidlige morgentimer blev stoppet af en nattevagt ved en mørk baggård på Tordenskjoldsgade i København. Det affødte voldsom forargelse, da mænd samme år blev anholdt for at dyrke sex med deres kønsfæller. Men samtidig igangsatte ”den store sædelighedssag” utilsigtet en vigtig diskussion om et hidtil fortiet socialt fænomen. Læs historien i Kristeligt Dagblad.

Vil man hellere følge fejringen hjemme fra sin sofa, kan man her se flere film med Pride-tema. I dagens anledning har DR alliereret sig med tre filmeksperter, der peger på ni gode LGBT+-film, der er værd at se, og der er både ældre og nyere af slagsen.

Batmans sidemakker springer ud

Morgensamling slutter af i samme regnbuefarver. For en superhelt kan selvfølgelig også have seksuelle præferencer, mens skurkene sendes i gulvet med et ”slam”, ”bang”, ”kapow”. Det er Batmans makker Robin, som ifølge DR trækker overskrifter i flere internatonale medier. Det skyld den seneste udgave af tegneserien ”Batman: Urban Legends”, hvor Robin, der uden sin kappe går under navnet Tim Drake, springer ud som biseksuel. På tegneserieudgavens sidste side ser man Tim Drake besøge sin ven Bernard, efter der tidligere på aftenen opstod en uventet gnist mellem dem. Det er første gang, at Robin er sprunget ud, siden karakteren blev introduceret i 1940.

Her ses Robin, der hedder TIm Drake, i aktion i den seneste udgave.

Tim Drake can be whoever he wants to be 💯



Here's why his coming out in BATMAN: URBAN LEGENDS #6 is so historic: https://t.co/HwLUefJVzX pic.twitter.com/S7VrdCFPKl — Batman (@DCBatman) August 11, 2021

