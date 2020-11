Minkaflivninger strider mod loven, Norge forbyder gudstjenester, og muslimsk trossamfund har bånd til Saudi-Arabien

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Det har været en weekend, der har budt på en nyhed af de helt store: Joe Biden blev lørdag aften dansk tid udnævnt som vinder af det amerikanske valg. Umiddelbart ligner det en afslutning på nogle yderst hæsblæsende måneder i amerikansk politik, men meget er endnu uvist.

Den nuværende præsident, Donald Trump, har stik mod al skik og forventning endnu ikke erkendt sit nederlag. Det på trods af, at flere personer tæt på præsidenten ifølge CNN skal have bedt ham om at acceptere valgets udfald. Om det lykkes Donald Trump at kaste grus i maskineriet vil vise sig, og indtil da følger Kristeligt Dagblad udviklingen tæt. I dagens udgave kan du blandt andet læse USA-korrespondent Sidsel Nyholms analyse af, hvad amerikanerne kan forvente sig af Bidens sejr.

Mange kender Joe Biden som det folkelige og midtersøgende alternativ til Trump. Hans konkrete politiske mål har indtil nu været mere uklare, men det billede ændrer sig måske i dag, når Biden og hans stab præsenterer 12 medlemmer af en særlig arbejdsgruppe, der skal stå for at håndtere coronapandemien i USA. Det skriver Ritzau.

Joe Bidens mål for embedsperioden omfatter desuden en tilslutning til Parisaftalen, der skal begrænse den globale udledning af CO2, samt en støtte til atomaftalen med Iran. Vil du vide mere om USA’s kommende demokratiske regering, kan du blive klogere i Kristeligt Dagblads portrætter af Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris.

Coronapandemien er naturligvis ikke kun et tema på den anden side af Atlanten. Herhjemme har virussens udbredelse på landets minkfarme trukket overskrifter, og regeringens beslutning om at lade alle danske mink aflive er faldet flere for brystet. Nu viser det sig imidlertid, at regeringen slet ikke har lovmæssig hjemmel til at gennemføre lovændringen. Som loven ser ud i dag, har myndighederne nemlig ikke adgang til minkfarme uden smittet besætning, skriver Berlingske. Situationen møder ifølge Ritzau kritik især fra de blå partier, hvor Per Larsen (K) blandt andet omtaler processen som ”skandaløs”.

I Norge tager man udbruddet af den muterede virus på danske minkfarme så alvorligt, at landet har indført obligatorisk karantæne på 10 dage for alle danskere, der krydser den norske grænse. Men coronarestriktioner har også medført, at det fra i dag og mindst tre uger frem ikke er muligt at deltage i en gudstjeneste i hverken Oslo eller Bergen. Det kan man læse hos netavisen Vårt Land. Aflysningen af gudstjenesterne skyldes et generelt forbud mod indendørs forsamlinger, og flere norske kirkegængere betoner tristheden i at skulle undvære gudstjenesten som lyspunkt i en ellers svært tid.

Vi bliver ved emnet religion en stund, for i dagens udgave af Kristeligt Dagblad kan man læse, at Muslim World League på Frederiksberg har fået økonomisk støtte direkte fra hovedkontoret i Mekka – hvilket ifølge eksperter er tæt knyttet til det saudiske regime. Det er dermed tredje gang på et år, at det kan dokumenteres, at et anerkendt trossamfund i Danmark har direkte forbindelse til Saudi-Arabien. Politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti ser på sagen med stor bekymring og kræver handling fra kirkeminister Joy Mogensen (S).

Vi runder dagens nyhedsoverblik af i folkeskolen. En rapportfra Børns Vilkår og TrygFonden slår fast, at mere end halvdelen af eleverne i 9. klasse føler sig pressede over fremtid og uddannelsesvalg. Det skriver Ritzau. Rapporten rammer ned i debatten om testkulturen i folkeskolen, for ifølge den føler hele 69 procent af eleverne i 9. klasse sig presset af tests, eksaminer og karakterer. Rie Odsbjerg Werner, der er direktør i TrygFonden, håber, at rapporten kan være med til at øge fokus på trivsel blandt folkeskoleelever.