Biden varsler hævn for terrorangreb, ”eksplosiv” lydfil åbner Messerschmidt-sag, og fåreavler sender utrolig hilsen til afdød tante

Det var frygtet, men bestemt også ventet. Og i går skete det så. Islamisk Stat udførte et storstilet terrorangreb i lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, der ifølge amerikanske Wall Street Journal har kostet over 100 mennesker livet: 90 afghanere og 13 amerikanske soldater.

På et pressemøde torsdag aften lovede USA's præsident, Joe Biden, hævn for angrebene:

”Til dem, der udførte angrebet, og til dem, der vil såre USA. Vi vil ikke tilgive, og vi vil ikke glemme. Vi vil jage jer og få jer til at betale.”

Truslen var henvendt til den gren af Islamisk Stat, der går under navnet Islamisk Stat Khorasan. Gruppen er aktiv i Pakistan og Afghanistan og består hovedsageligt at tidligere Taleban-folk, som ikke mente, at Taleban var ekstrem nok. BBC's sikkerhedskorrespondent Frank Gardner fortæller, hvad der er værd at vide om gruppen.

Hidtil ukendt lydfil åbner Messerschmidt-sag på ny

I dagens udgave af Berlingske kan man også læse om ”eksplosivt” materiale, som dog hører til i en helt anden boldgade. Avisen er kommet i besiddelse af en lydfil optaget på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen 2015, der giver offentligheden et indblik i det arrangement, som spillede en helt central rolle i retssagen, hvor Morten Messerschmidt blev fundet skyldig i svig med EU-midler og dokumentfalsk. Lydfilen, som kan høres i artiklen, afslører, at der tilsyneladende blev afviklet et EU-seminar undervejs. Det har ellers været EU's antisvindelenhed og siden Bagmandspolitiets påstand, at en sådan konference aldrig fandt sted, og at Dansk Folkeparti derfor uretmæssigt brugte EU-støttemidler til at finansiere et helt almindeligt sommergruppemøde.

”Det er da et rigtig interessant lydklip, som, jeg synes, kaster lys over, hvad der rent faktisk skete i Skagen,” lyder det fra Morten Messerschmidt.

Forskere: Så meget vil danskerne betale for ro i naturen

Hvad er stilhed værd? På forsiden af Kristeligt Dagblad kan man læse om en stor miljøundersøgelse, som forsøger at værdisætte, hvad danskerne vil betale for at undgå gener fra motorveje i naturområder. Den viser, at danskerne faktisk er villige til at betale gennemsnitligt 1900 kroner om året per husstand for at undgå støjen. Selvom det naturligvis er en hypotetisk situation, idet det ikke er muligt at købe et personligt abonnement på ro i naturen, giver undersøgelsen et godt fingerpeg om, hvor meget støj fylder i folks bevidsthed.

Harvard Universitets nye ledende præst er ateist

44-årige Greg Epstein, der fremover skal stå i spidsen for Harvard Universitets kristne, jødiske, hinduistiske, buddhistiske og forskellige andre trossamfund, er ikke som sine forgængere. Han er nemlig ateist. Det skriver amerikanske The New York Times, som har interviewet den ledende præst om hans nye rolle:

”Der er en stigende gruppe af unge, som ikke længere identificerer sig med nogen religiøs tradition, men som stadig oplever et reelt behov for samtale og støtte, i forhold til hvad det vil sige at være et godt menneske og leve et etisk liv,” siger Greg Epstein i interviewet og tilføjer:

”Vi kigger ikke efter svarene hos en gud. Vi er hinandens svar.”

Ny vejledning: Skotske lærere bør undervises i ”hvide privilegier”

Det er ikke kun på Harvard Universitet, at gamle traditioner står for fald. På skolerne i Skotland bliver der også lagt op til, at tingene skal gøres på helt nye måder. I en ny vejledning fra Education Scotland, et organ under den skotske regering, foreslås det, at lærere fremover blandt andet skal undervises i ”hvide privilegier” som en del af bestræbelserne på at ”afkolonisere” skolens pensum for at fremme ligestillingen mellem racer. Det skriver de britiske medier The Telegraph og Daily Mail. Vejledningen bakkes op af den skotske uddannelsesminister, Shirley-Anne Somerville:

”At have et uddannelsessystem, der giver mulighed for anti-racistisk læring, debat og lederskab er afgørende i vores forsøg på at udrydde racisme i den brede offentlighed.”

Et hjerte af uld: Fåreavler hylder afdød tante

Vi runder ugens sidste Morgensamling af med en rørende video fra Australien. Den australske fåreavler Ben Jackson var forhindret i at deltage i sin tantes begravelse på grund af coronarestriktioner. Og hvordan sender man så sin kære ordentligt afsted? Det kan der uden tvivl være mange svar på, men Ben Jackson valgte at drysse foder ud på sin mark i en hjerteform, der skabte en helt unik afskedshilsen til tanten, i takt med at fårene flokkedes om kornet. Se hele videoen her.

God weekend og tak, fordi du læste med.

