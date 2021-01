Bidende kolde nætter i vente: Ned til minus 12 grader

Der venter en kold weekend med temperaturer langt under frysepunkter i nattetimerne, oplyser DMI.

Det er med at få skruet godt op for radiatoren eller få lagt et ekstra stykke brænde i pejsen de kommende nætter, hvor temperaturen ser ud til at kunne nå helt ned på minus 12 grader.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved DMI Anja Brodholdt fredag morgen.

Hun fortæller, at det kolde vejr fra ugen fortsætter ind i weekenden, der begynder ganske koldt fredag.

- Her til morgen er der ret skyet over hele Danmark og mellem en og fire graders frost. I løbet af dagen kan temperaturen stige til omkring frysepunktet, i takt med at solen også bryder lidt frem, siger Anja Brodholdt, der forventer "lidt sol til de fleste" i løbet af dagen.

Natten til lørdag forventes vejret at klare yderligere op. Samtidig lægger vinden fra dagtimerne sig, og temperaturen falder til mellem tre og otte graders frost.

- Lokalt kan temperaturen komme ned på 10-12 graders frost. Ifølge prognosen er det mest sandsynligt i Nordsjælland og Midtjylland, så det bliver en kold nat, siger Anja Brodholdt.

Hun oplyser, at det kolde vejr hænger ved lørdag.

- Det tegner til at blive en rigtig fin vinterdag, hvor det bliver koldt med en del sol og meget lidt vind i det meste af landet, siger hun.

Ifølge meteorologen ser der ikke ud til at komme sne hverken fredag eller lørdag, men de kolde temperaturer betyder til gengæld, at den sne, der måtte være tilbage fra ugens løb, bliver liggende lidt endnu.

Lørdag nat bliver igen bidende kold med temperaturer mellem to og syv graders frost. Lokalt på Sjælland kan det blive minus ti grader.

Det ændrer sig i løbet af søndag, hvor en varmefront trækker ind fra vest.

Anja Brodholdt forventer, at den østlige del af landet vil kunne få lidt sol, mens det mod vest bliver mest skyet.

I Vestjylland er der også en lille mulighed for, at der kan falde lidt slud.

- Men det bliver nok i de alleryderste klitrækker, siger Anja Brodholdt.

/ritzau/