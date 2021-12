Udviklingsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke vil gerne skabe forandring, og derfor er det vigtigt, at de mennesker, der vælger at støtte den, også engagerer sig aktivt

Mellemfolkeligt Samvirke blev grundlagt under Anden Verdenskrig med det formål at hjælpe mennesker i nød. I dag laver organisationen udviklingsprojekter rundt om i verden, hvor den især arbejder for at styrke unge menneskers og kvinders rettigheder og for at skabe større solidaritet.