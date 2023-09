At bifalde koranafbrænding kan give større straf end afbrændingen

Lovforslaget om et forbud mod utilbørlig behandling af eksempelvis koraner vil også kriminalisere det at lovprise eller vise støtte til aktionen.

Det skriver Altinget, der har talt med to juraprofessorer om sagen.

Konkret vil det meget omtalte forbud mod utilbørlig behandling høre under straffelovens kapitel 12. I straffelovens paragraf 136 står der, at den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af forbrydelserne i kapitel 12, kan straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.

Straffen for at billige eksempelvis en koranafbrænding kan derfor blive større end for den konkrete utilbørlige behandling af en genstand med betydning for religiøse grupper. Der lægges i lovforslaget op til maksimalt to års fængsel her.

Juraprofessor på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller siger til Altinget, at det er helt ude af proportioner.

Han finder det problematisk, at folk kan blive straffet for at heppe på en koranafbrænding.

Juraprofessor emeritus på Københavns Universitet Jørn Vestergaard kalder det en principiel yderligere indskrænkning af ytringsfriheden.

Han påpeger, at folk, der generelt siger, at afbrændinger af koraner er en god idé, ikke vil blive straffet. Det vil være folk, der bakker op om konkrete handlinger.

Vestergaard er dog skeptisk over for, om man nogensinde i praksis vil straffe folk, der gør sig skyldige i det.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at man vil håndhæve det her i praksis. Forbuddet har i høj grad til formål at beskytte forholdet til fremmede magter. I den forbindelse er det svært at se, hvordan det, at en person eksempelvis offentligt lovpriste Rasmus Paludan for at afbrænde koraner, ville have nogen betydning, siger han til Altinget.

Vestergaard tilføjer dog, at det bliver vigtigt at få så meget afklaring af spørgsmålet som muligt ind i den endelige lov.

Regeringen ønsker at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med betydning for trossamfund efter flere koranafbrændinger hen over forår og sommer.

Det har gjort en række muslimske lande vrede. Lovforslaget står til at skulle behandles i Folketingets åbningsuge.

