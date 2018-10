Bilejere: Farvel til benzinbiler kræver økonomisk gulerod

Lavere afgifter og fælles EU-løsning må i spil, hvis diesel- og benzinbiler skal udfases, siger bilejere.

Hvis det skal være realistisk at stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030, er det nødvendigt at give forbrugerne en økonomisk gulerod, når de køber en grøn bil.

Det mener Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM, bilejernes interesseorganisation.

- Det er positivt, at der er blevet sat en kurs, men det kan ikke stå alene.

- Hvis vi skal fremme den grønne omstilling, er det nødvendigt at give lidt køb på de afgifter på biler, som staten får hvert år, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tirsdag fremlagt et forslag om at stoppe salget af nye benzin- og dieselbiler fra 2030.

I 2035 skal alle biler i Danmark være typer, der ikke udleder CO2. Regeringen har ikke løftet sløret for, hvordan målet skal nås.

FDM peger på, at den stigning i afgifterne på elbiler, som træder i kraft næste år, skal fastfryses.

Derudover ønsker FDM et helt nyt afgiftssystem, der ikke er baseret på bilens værdi, som det er i dag.

- Hvis forbrugerne skal ud og købe en dyrere bil end i dag, kan man ikke forvente, at de finder endnu flere penge frem, siger Torben Lund Kudsk.

Han fremhæver udviklingen i Norge, hvor der ikke er moms og registreringsafgift på el- og hybridbiler.

Autobranchen Danmark, der repræsenterer bilbranchen, er enig i, at der skal ses på afgifterne.

Desuden skal der være flere ladestationer for elbiler, så det er nemt at vælge den grønne løsning, mener direktør Gitte Seeberg.

- Det skal være attraktivt at have en elbil. Det er svært i dag, så der skal etableres infrastruktur rundt omkring, for ellers bliver det ikke en succes, siger hun.

Både Autobranchen Danmark og FDM peger desuden på, at det er nødvendigt at få en fælles løsning i EU, da Danmark ikke kan drive udviklingen mod mere miljøvenlige biler alene.

- Der er en risiko for, at de danske forbrugere kommer i klemme, for bilproducenterne udvikler ikke biler til Danmark alene. Det er markedet alt for lille til, siger Torben Lund Kudsk.

/ritzau/