Bilfri søndag er tilbage. For en enkelt dag i Gladsaxe

Under oliekrisen i 1973 vedtog Folketingets valutaudvalg en række restriktioner, hvor mange især vil huske de bilfri søndage, som gjaldt fra den 25. november det år. Ambulancer, lægekørsel og lignende var tilladt, og havde man brug for at køre om søndagen, skulle man være i besiddelse af en køretilladelse. Lillejuleaften, der i 1973 faldt på en søndag, var undtaget restriktionerne. I februar 1974 blev det igen tilladt at køre bil om søndagen.

Nu er de bilfrie søndage tilbage. I hvert fald for en enkelt dag i Gladsaxe Kommune, som vil sætte fokus på grønne alternativer til at tage bilen. Tiltaget var frivilligt. På dagen var der for eksempel udlån af elcykler og ladcykler og debat om at lære børn at cykle til skole. Byrådsmedlem og formand for Det Grønne Råd Trine Henriksen synes tiltaget blev godt modtaget.