Bilister: Regeringen vil straffe uskyldige bilejere

FDM og leasingselskaberne mener, at konfiskering rammer uskyldige. Det lapper et hul, mener minister.

Når regeringen vil konfiskere biler, som vanvidsbilister har lejet eller lånt af privatpersoner, rammer det helt uskyldige bilejere.

Det mener FDM, der er interesseorganisation for danske bilister.

Regeringen fremlagde torsdag morgen et forslag, der skal stoppe vanvidsbilister. Et af tiltagene handler om at konfiskere den bil, der er blevet brugt, og tvangsauktionere den.

Bilen kan enten være vanvidsbilistens egen, leaset af et selskab eller lånt af en privatperson. Sidstnævnte er ifølge FDM ofte uvidende om vanvidsbilistens intentioner.

- Grundlæggende har udspillet mange gode tanker. Men når det kommer til konfiskation, mener vi, at det er et skråplan at komme ind på. Der straffer man uforvarende bilister, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

En anden organisation er også bekymret for, at det kan ramme uskyldige bilejere. Nemlig leasingselskaberne selv.

Christian Brandt, direktør i brancheforeningen Finans og Leasing, mener, at politiet bør beslaglægge bilerne - ikke konfiskere dem. For når en bil bliver konfiskeret, får leasingselskabet ikke bilen at se igen.

- At kunderne ikke kan finde ud af at følge færdselsreglerne, vil betyde, at de tager vores ejendom fra os, siger han.

Men ved at konfiskere privatpersoners og selskabers biler lapper man et hul i lovgivningen, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Vi vil sende signal om, at vi ikke vil finde os i det her.

- Og så har vi flere gange oplevet, at folk har kørt vanvidskørsel, og politiet så ikke har kunnet tage bilerne fra dem, fordi de har været ejet af en anden eller været en leaset bil. Det hul vil vi have stoppet nu, siger justitsministeren.

Men det bekymrer næstformand og retsordfører i Venstre, Inger Støjberg.

- Jeg er spørgende over for, hvordan regeringen kan sælge andres ejendom. Det er jo at konfiskere andre menneskers ejendom, sagde hun til TV2 torsdag formiddag.

Christian Brandt understreger dog, at der i regeringens forslag er en åbning, hvor leasingselskaber i visse tilfælde kan få bilen tilbage fra politiet.

Det kræver i brede træk, at selskabet har gjort så meget som muligt for at undersøge vanvidsbilisten på forhånd, og at bilisten ikke kan betale erstatning.

- Hvis den undtagelse kan rumme det, som jeg mener, er tilfældet hos os, så er problemet løst. Men vi skal først kigge lovforslaget igennem. For når undtagelser formuleres så gummiagtigt, bliver jeg bekymret, siger Christian Brandt.

/ritzau/