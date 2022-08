Bilister skåner pengepung og klima ved at rykke sammen i bilen

Knap 14 millioner bilsæder kører tomme rundt på de danske veje hver dag, og det er for mange, mener Vejdirektoratet.

Der er penge at spare for den enkelte bilist og for samfundet, og så vil det også gavne klimaet, hvis flere rykker sammen i bilerne.

Det er budskabet i en ny kampagne fra Vejdirektoratet, som skal få flere til at køre sammen og deles om bilerne.

- Der er gode argumenter for at køre sammen, og privatøkonomi er bare et af dem. Afhængig af, hvor langt man har til arbejde, kan man spare tusindvis af kroner om året, udtaler afdelingschef Andreas Egense i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis man er to frem for én person i bilen og kører mellem Næstved og København, som er en strækning på i alt 176 kilometer tur/retur, vil begge personer spare mellem 81 og 147 kroner om dagen. Det afhænger af valg af biltype og brændstof.

Hvert år giver det en besparelse på cirka 18.000 til 32.000 kroner per person, viser tal fra Vejdirektoratet.

Tager to personer turen på 132 kilometer tur/retur mellem Odense og Kolding, kan det give besparelser på mellem 13.500 og lidt over 24.000 kroner per person.

Man kan finde andre at køre sammen med via Facebook eller via apps som GoMore, NaboGo eller Ta' Med.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man også finde en oversigt over den nærmeste samkørselsplads.

Det er desuden muligt at beregne, hvor meget CO2 og hvor mange penge man sparer ved at køre sammen med andre.

Vejdirektoratet anerkender, at det for nogle kan være svært at finde på noget at tale om under køreturen.

Derfor giver kampagnen også bud på emner, som man kan tage udgangspunkt i. Det kan være om opvækst, sport eller musik, men det kan også være mere dybe spørgsmål som "tror du, der er et liv efter døden?", skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

/ritzau/