BILLEDSERIE: Bomber regnede over Bornholm for 75 år siden

Bornholmerne nåede knap nok at fejre Befrielsen, før klippeøen blev besat af Sovjetunionen i 11 måneder.

Torsdag er det 75 år siden, at Bornholm blev besat af Rusland.

Det skete blot to døgn efter Danmarks befrielse, og bornholmernes jubel over det stoppede brat, da sovjetiske soldater lod bomber regne over klippeøen.

Besættelsen, der varede i knap et år, blev indledt med to meget voldsomme bombardementer af Rønne og Nexø.

Den tyske kommandant på Bornholm nægtede at overgive sig til de sovjetiske styrker, hvilket førte til bombning af øen.

Da de sovjetiske fly vendte tilbage dagen efter med endnu et bombardement, opgav kommandanten til sidst at forsvare øen og overgav de tyske styrker på øen til russerne den 9. maj.

I alt blev ti bornholmere dræbt - formentlig endnu flere tyske soldater mistede livet - og 23 bornholmere blev såret.

Tusindvis af bornholmere blev desuden hjemløse, da bomberne også var skyld i store materielle skader på øens huse.

Bornholm forblev besat af Sovjetunionen indtil 5. april 1946.

Her kan du se billeder fra dagene for 75 år siden på Bornholm.

/ritzau/