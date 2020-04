BILLEDSERIE: Danmark tager nyt skridt i gradvis genåbning

Frisører, tatovører, tandlæger og fysioterapeuter kunne mandag åbne igen efter flere ugers nedlukning.

Det næste skridt i en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet er mandag blevet taget.

Her blev der givet grønt lys til liberale erhverv, der igen må åbne dørene for kunder efter flere ugers nedlukning under coronakrisen.

Tilladelsen gælder blandt andet frisører, tatovører, fysioterapeuter og tandlæger, der - hvis de overholder retningslinjer for afstand og hygiejne - nu igen må vende tilbage til arbejdet.

Her følger en række billeder fra genåbningen rundt om i landet.

/ritzau/