BILLEDSERIE: Den tyske grænse er blevet åbnet for danskere

En række danskere har skyndt sig over grænsen til Tyskland for at handle billige varer i grænsebutikkerne.

Den tyske grænse er fredag pludselig blevet åbnet for danskere med øjeblikkelig virkning.

Det bekræftede en talsmand for det tyske forbundspoliti fredag eftermiddag over for Radio4 og Flensborg Avis.

Oprindeligt skulle grænserne først været åbnet for danskere natten til tirsdag den 16. juni.

Det er først fra den 15. juni, at de danske rejsevejledninger ændres, så der igen er grønt lys til rejser til Tyskland, Island og Norge.

Indtil da anbefales alle danskere at gå i 14 dages karantæne, når man vender retur til Danmark - også selv om det bare er en kort tur på et par timer.

Her kan du se en række billeder fra grænseovergangen i Tyskland fredag aften, hvor en række danskere har benyttet sig af lejligheden til straks at få handlet handle i Fleggaard.

/ritzau/