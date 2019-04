BILLEDSERIE: Farver prægede Master Fatmans bisættelse

Der var farver, samba og rustvognscykel til multikunstner Morten Lindbergs bisættelse.

Familie, venner og bekendte tog lørdag afsked med entertainer, dj og radiovært Morten Lindberg, der bedst var kendt som Master Fatman.

Helligåndskirken midt i København var centrum for ceremonien. Afskeden var præget af den folkekære entertainers farverige og festlige personlighed.

Således havde de inviterede fået at vide, at de var velkommen til - i Morten Lindbergs ånd - at møde op i farver.

Se billeder fra bisættelsen og det efterfølgende optog her.

/ritzau/