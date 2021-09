Billedserie fra 11. september: Storbyen, der skælvede

Lørdag er det 20 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, som rystede USA i sin grundvold og omdefinerede forestillingerne om national sikkerhed i hele den vestlige verden. Her er billeder fra de omtumlede dage, da tvillingetårnene faldt