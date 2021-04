BILLEDSERIE: Genåbning puster liv i caféer og storcentre

Onsdag markerede endnu en fase af genåbningen, hvor restauranter, barer og andet fik lov at slå dørene op.

For første gang i flere måneder, har restauranter, caféer og barer kunnet byde gæster velkommen til at spise og drikke på stedet.

Gæster er over hele landet strømmet til, efter at endnu en fase af genåbningen begyndte onsdag. Her har også biblioteker, museer, storcentre og stadioner i Superligaen fået lov at genåbne med restriktioner.

Det kræver et coronapas at sidde inden for på restauranter og lignende, mens man kan sidde udendørs og nyde sin mad og drikke uden. Desuden skal man bestille bord en halv time i forvejen, hvis man vil sidde indendørs.

/ritzau/