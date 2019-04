Billedserie: Pandaer er klar til at møde publikum

Dronning Margrethe og kronprinsesse Mary deltog i åbningen af Københavns Zoos nye anlæg for pandaer.

Efter flere års forberedelser åbner Københavns Zoo torsdag sit anlæg for de to pandabjørne Mao Sun og Xing Er for publikum.

Dronning Margrethe kastede sammen med kronprinsesse Mary glans over onsdagens officielle åbning af anlægget, der har kostet 160 millioner kroner.

De to pandaer skal efter planen opholde sig 15 år i København, og forventes at blive et stort trækplaster.

/ritzau/