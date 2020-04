Onsdag er skoler og daginstitutioner genåbnet som de første under coronakrisen. De har fokus på afstand.

Efter en måned hjemme har skoler og dagtilbud onsdag genåbnet for småbørn og elever i 0. til 5. klasse.

For stadig at begrænse smitten mest muligt er der et stort fokus på at vaske og afspritte hænder. Der er også blevet rykket rundt på borde og stole i flere klasselokaler, så børnene undgår at sidde for tæt.

/ritzau/