BILLEDSERIE: Sortklædte demonstranter på gaden i København

Lørdag aften er der demonstration i Københavns gader mod det vaccinepas, som blev varslet i denne uge.

Med et banner prydet af ordene "sortklædt modstand" og slagsange går demonstranter lørdag aften gennem Københavns gader.

Bag demoen står gruppen "Men in Black", der ifølge sin Facebook-side "mødes på gaden for frihed" og "går march for og med hele og alle i Danmark".

Demoen begyndte klokken 19 foran Christiansborg. Herfra har demonstranterne begivet sig ud på en syv kilometer lang rute.

"Men in Black" har stået bag flere demoer den seneste tid. Denne gang er den rettet mod vaccinepasset, som blev offentliggjort i denne uge.

Om tre-fire måneder håber regeringen at have et digital pas klar, som kan vise, om man er vaccineret mod covid-19. Hvordan det konkret skal bruges, skal først diskuteres på et senere tidspunkt.

/ritzau/