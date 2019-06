Billedserie: Sten skal minde om nazismens ofre

Tusindvis af snublesten ligger i over 20 lande. Mandag blev 12 gravet ned i København og på Frederiksberg.

Mandag er Danmark blevet 12 snublesten rigere, da den tyske kunstner Gunter Demnig slog vejen forbi København og Frederiksberg og gravede dem ned.

Stenene er mindesmærker, der lægges ud for huse, hvor ofre for nazismen havde deres hjem. De er en del af et stort mindesmærke, hvor over 74.000 snublesten er gravet ned i flere end 20 europæiske lande.

De første sten blev lagt foran synagogen i Krystalgade i indre København, hvor blandt andre den tidligere overrabbiner Bent Melchior holdt en tale.

Her kan du se billeder fra indvielsen.

/ritzau/