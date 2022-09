På ét år er elregningen næsten tredoblet for en familie med to børn, viser nye beregninger. De stigende elpriser kan mærkes i alle familier, og de falder ikke lige foreløbig, lyder vurderingen

Når mørket falder på, plejer Christina Gamholdt, 50 år, som alle andre at tænde for lyset på en stikkontakt. For tiden tænder hun i stedet en lille, batteridrevet lygte, som hun har fundet frem fra gemmerne. Det gør hun for at spare på strømmen.

“Det tankevækkende er, at selv os i middelklassen ikke kan få enderne til at mødes længere,” siger hun.