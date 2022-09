Når den gulbugede klokkefrø skal dele sit miljø med mennesker, opstår en overdødelighed, som frøerne kompenserer for ved at reproducere hurtigere, viser ny forskning

Biodiversitet under pres: Forskning viser overraskende tilpasningsevne blandt frøer

Biodiversiteten i verden er under pres, og den vifte af levende dyr og planter, der omgiver os, bliver hastigt mindre. I gennemsnit er der siden 1970 blevet 68 procent færre pattedyr, fisk, fugle og amfibiedyr som for eksempel frøer i verden, viser Verdensnaturfondens indeks over truede dyrearter.

Helt op til en million arter risikerer helt at forsvinde, hvis deres habitater forsvinder, har det internationale ekspertpanel for biodiversitet, IPBES, vurderet.