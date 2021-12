Biografer frygter ny langvarig nedlukning

Ligesom mange andre kulturtilbud er biograferne også omfattet af de nye restriktioner, som Folketingets epidemiudvalg vedtog fredag.

Formelt gælder lukningen af biograferne kun til 17. januar, men så optimistisk tør biografejer Emil Mark Nørholm ikke være.

- Da de lukkede biograferne ned sidste år sagde de, at det ville vare til 4. januar. Og pludselig var det maj, siger Nørholm, der driver biografer i Humlebæk, Frederiksværk og Rødovre.

I sidstnævnte, Atlas Biograferne ved Rødovre Centrum, har man besluttet at holde åbent helt frem til søndag morgen, hvor de nye restriktioner træder i kraft.

- Jeg synes, at vores gæster skal have muligheden for at se den nye Spiderman-film, som jeg ved, at mange har glædet sig til.

- Vi får måske mulighed for at sætte den på programmet igen, når vi genåbner, men omvendt ved vi jo ikke, hvornår det sker, lyder det opgivende fra Emil Mark Nørholm.

Han er frustreret over at skulle lukke på tærsklen til de traditionelt bedste uger i hele året, og han mener ikke, at nedlukningen er sagligt begrundet.

Det gør Lars Werge, der er direktør for brancheforeningen Danske Biografer, heller ikke.

- Spisesteder, caféer og værtshuse må holde åbent, men biograferne må ikke.

- Det endda selv om, at alle sidder med ansigtet vendt samme vej og med god afstand, samtidig med at der hverken er nogen, der danser eller synger. Den logik er svær at forstå, siger han.

Han frygter også, at den kompensationsordning, som biograferne er stillet i udsigt, ikke er tilstrækkelig til at holde hånden under biografernes økonomi, som i forvejen er anstrengt.

At få dækket sine udgifter er nemlig én ting, men tabte indtægter er en anden.

Og Emil Mark Nørholm frygter, at han går glip af at kunne vise en række internationale storfilm, som ellers skulle have skæppet i den slunkne kasse.

- De store danske film vil formentlig få udsat premieren til senere. Men vi risikerer, at mange udenlandske film får international premiere, mens vi er lukket ned.

- Og så er toget ligesom kørt, når vi vender tilbage igen, siger han.

Der findes omkring 170 biografer i Danmark, hvoraf cirka 100 er foreningsejede.

/ritzau/