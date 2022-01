Biografer genåbner efter den mentalt værste nedlukning

Fra søndag er det igen muligt at tage i biografen og se nye film.

Det sker som led i den genåbning af især kulturlivet, der faldt på plads tidligere på ugen.

Her besluttede Folketinget således ikke at forlænge en række restriktioner, som stod til at udløbe søndag 16. januar.

Det betyder blandt andet, at biografer kan genåbne og tage imod gæster. Der vil for gæsterne dog være krav om coronapas og mundbind.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Danske Biografer, en brancheforening for biograferne, er der forventning om, at stort set alle biografer kommer til at genåbne fra søndag.

- Det er klart, at man lokalt lige skal orientere sig, men jeg har ikke hørt om nogen biografer, der ikke vil genåbne, fortæller Lars Werge, direktør i Danske Biografer.

På grund af bekymring for spredningen af coronavirus blev biograferne sammen med blandt andet andre dele af kulturlivet lukket fra 19. december.

Det vil sige, at biograferne har nået at være lukket i fire uger.

Den seneste nedlukning har ifølge Lars Werge været ekstra hård, fordi den kom ud af det blå.

- Mentalt har det været den værste nedlukning, fordi vi ikke havde forventet at blive lukket i december, hvor det kom som et lyn fra en klar himmel.

- Derfor er vi selvfølgelig tilsvarende glade for nu at kunne åbne igen, siger Lars Werge.

Den seneste nedlukning har haft betydning for de biograffilm, der skulle have lokket mange gæster i biograferne hen over juleperioden.

En af de film er "Spider-Man: No Way Home", der, selv om den kun nåede at blive vist tre dage på det store lærred, fik solgt mere end 160.000 billetter.

Nåede man ikke at se filmen før nedlukningen, så kan man dog stadig nå at se den. Det samme gælder for de andre film, man ikke har kunnet se på grund af nedlukningen.

- Jeg synes, vi har gode film, der appellerer bredt til vidt forskellige målgrupper. Så det skal nok blive godt, siger Lars Werge.

Ud over biografer bliver det fra søndag også muligt at genåbne for blandt andet museer, kunsthaller, spillesteder, teatre, højskoler og aftenskoler.

Flere af stederne vil der ligesom i biograferne gælde krav om coronapas og mundbind.

/ritzau/