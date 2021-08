Biografer og teatre: Nu kan vi endelig fylde salene op igen

Fra på lørdag er biograferne og teatre ikke længere pålagt restriktioner om arealkrav.

Sundhedsstyrelsen ændrede anbefalinger betyder, at der fra lørdag ikke længere vil være mindst en meter eller et tomt sæde mellem hver siddende tilskuer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer.

Det glæder Danske Biografers direktør, Lars Werge. Han er også folketingskandidat for Socialdemokratiet (S) i København.

- Det betyder, at vi endelig kan sælge alle billetter og fylde salene. Og det har især stor betydning, fordi filmen "Ternet Ninja 2" får premiere den 19. august.

- Den første film solgte op mod en million billetter, så vi håber at komme til at sælge det samme antal, og efter onsdagens aftale er udsigterne blevet meget bedre.

Hidtil har der været krav om, at der skulle være en meters afstand mellem gæsterne i biografsalene

Det har ifølge Lars Werge givet mening langt hen ad vejen. Dog ikke i den seneste periode, fortæller han.

- Vi har langt hen ad vejen været enige i, at restriktioner var nødvendige. Men på det seneste har det været svært for os at forstå, at man i Parken tillader 30.000 på lægterne, men ikke 120 mennesker i en biografsal.

- Men vi er glade for, at det kommer nu og ikke først til september. Mange biografer er hårdt pressede, og det ville være salt i såret, hvis man eksempelvis ikke havde haft mulighed for at sælge alle billetter til en film som "Ternet Ninja 2".

Også landets teatre kan fra på lørdag fylde salene helt op. Det er en stor nyhed, fortæller Dansk Teaters direktør, Peter Mark Lundberg, som ser tilbage på en hård periode.

- Vi er jublende glade. Det seneste år har været det mest sorte år i dansk kulturs historie.

- Vi har også været uforstående over for, at man på værtshusene kunne samles så mange, hvorimod det ikke var muligt hos os.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er de nye anbefalinger mulige på grund af den høje tilslutning til vaccination herhjemme, som betyder der er en god beskyttelse mod covid-19.

/ritzau/