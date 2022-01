Biografer vil have klarhed om restriktioner: Det er på tide

Kulturlivet kan om kort tid igen byde publikum velkommen, hvis de nuværende restriktioner ikke bliver forlænget.

Restriktionerne, der blandt andet holder landets biografer lukket, står til at udløbe søndag, men der er endnu ikke klarhed over, om det rent faktisk ender med at kunne lade sig gøre.

Det er dog på høje tid, at der kommer en afklaring. Det mener Lars Werge, der er direktør for brancheforeningen Danske Biografer.

- Hvis det skal kunne lade sig gøre (at åbne fra søndag, red.), skal der lægges program for de kommende dage, skriver han på Twitter.

Han uddyber over for Ritzau:

- Uanset om man forlænger restriktionerne eller fastholder, at de stopper, er det meget kort varsel at lægge program efter.

- For en biografs vedkommende handler det om, at vi skal indkalde medarbejdere, have styr på, hvilke film der kan vises, og der skal også reklameres lidt, siger Lars Werge.

Landets biografer blev lukket ned fra 19. december og fire uger frem for at begrænse den stigende coronasmitte. Også spillesteder, teatre, museer og kunsthaller blev lukket.

En kort frist til planlægning kan ifølge Danske Biografer betyde, at ikke alle kan slå dørene op med det samme.

- Der skal være en sikkerhed for det, inden man begynder at lægge planer for, hvilke film der skal vises hvornår, og hvordan det i det hele taget ser ud.

- Vi håber at kunne åbne så hurtigt som muligt, men det kan være lidt svært, siger Lars Werge.

Det er dog ikke kun biograferne, der venter i spænding. Det gør kulturerhvervet bredt, siger Henriette Søltoft, vicedirektør i Dansk Industri.

- Det er desværre med meget kort frist, at der bliver forhandlet om, hvordan den kommende tid skal se ud.

- Der er tale om en branche, der er enormt presset, så vished er på nuværende tidspunkt vigtigt for mange, siger hun i en skriftlig kommentar.

Restriktionerne udløber 16. januar, medmindre de forlænges. De er godkendt af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg.

/ritzau/