Biolog: Vi skal være bekymrede for fuglelivet i Danmark

En række fuglearter kan hurtigt vende tilbage. Men det kræver mere plads til natur, mener biolog.

Flere fuglearter er i tilbagegang herhjemme. Og der kan sagtens drages paralleller til fuglekrisen i USA og Canada, hvor antallet af fugle siden 1970 er faldet med 29 procent - svarende til cirka 2,9 milliarder fugle.

Det fortæller Knud Flensted, der er biolog hos Dansk Ornitologisk Forening.

- Vi har ikke overblik over, hvordan antallet totalt har ændret sig i Danmark. Men vi kan i hvert fald sige, at vi for en række fuglearter har oplevet noget, der meget minder om det, vi ser i USA og Canada, siger han.

For nogle fuglearter i Danmark kan der tales om en decideret krise. Det gælder langdistance trækfugle - blandet andet nattergalen og gøgen, der flyver til Afrika.

- Der er mange af dem, der er gået markant tilbage over de senere år, siger Knud Flensted.

Det er i en undersøgelse i vidensmagasinet Science, at fugletabet i Nordamerika er blevet opgjort.

I undersøgelsen lyder det, at årsagerne er menneskeskabte, og der peges blandt andet på landbruget. Landbruget er ifølge Knud Flensted også en hindring for fuglelivet i Danmark.

- Et af hovedproblemerne for naturen i Danmark er, at landbruget fylder så meget. Der er væsentligt færre fugle i landbrugsområder, end er i skov og enge og så videre.

- Så jo mere plads vi giver til naturen, jo flere fugle får vi. Og jo mere plads vi giver til landbruget, jo færre fugle får vi, siger Knud Flensted.

Selv om han ser tendenser til en fuglekrise herhjemme, har han stadig en tro på, at det forholdene for fuglene kan blive bedre.

- Vi skal være bekymrede. Særdeles bekymrede faktisk. Men heldigvis kan vi gøre noget ved de her ting, hvis man vi vil. Det handler simpelthen om at give naturen mere plads i landskabet.

- Så kan en række af de her arter relativt hurtigt vendte tilbage igen, siger Knud Flensted.

I Nordamerika er de fleste af de fugle, der er forsvundet, ikke sjældne arter. Det er udbredte fugle som eksempelvis spurve, svaler, solsorte, drosler og finker.

/ritzau/