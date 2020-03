Biologer: Danmark kan skifte til offensiv teststrategi på kort tid

Universitetslaboratorier og private virksomheder er klar til at hjælpe med at teste for coronavirus.

Danmark kan på kort tid skifte til en langt mere offensiv teststrategi, som WHO anbefaler, og dagligt teste tusindvis for coronavirus.

Det vurderer flere biologer på landets universiteter, efter at også regeringen nu har kritiseret sundhedsvæsenet for at teste for lidt. Det skriver Politiken.

- Der er hundreder eller tusinder af maskiner i Danmark, så vi kan teste hurtigere, end befolkningen kan nå at åbne munden og aflevere en spytprøve, siger Peter Kamp Busk, der er lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet med flere års ekspertise i virustests i den danske medicinalindustri, til Politiken.

I alt fem universiteter i Danmark stiller deres laboratorier og personale til rådighed for sundhedsvæsenet. Dertil kommer, at flere medicinalfirmaer og industrilaboratorier har tilbudt at analysere prøver fra danske patienter for coronavirus.

Tilbuddet kommer, efter at flere eksperter har kritiseret myndighederne for ikke at teste mere offensivt for coronasmitte. Hovedargumentet er, at en offensiv teststrategi øger effekten af de øvrige tiltag, regeringen har iværksat, herunder karantæne.

Derudover er omfattende test nødvendige for at holde smittespredningen på et minimum, når samfundet på et tidspunkt åbnes igen.

Selve testen for coronavirus foregår ved en såkaldt PCR-analyse af en spytprøve fra svælget, som ifølge universiteterne er en rutineopgave for biologer.

Færøerne og Norge har på kort tid omstillet fødevarelaboratorier, der normalt tester for virus i laks, til at teste for coronavirus i mennesker. Det samme kan universiteterne gøre i Danmark og være klar på få dage, vurderer Peter Kamp Busk.

- Jeg har haft tredjeårsstuderende, som i deres semesterprojekter har sat PCR-analyser op på kort tid. Alene på Roskilde Universitet, hvor vi har et lille laboratorie sammenlignet med de andre universiteter, vil vi nok kunne køre 1000 test i døgnet, siger han til Politiken.

/ritzau/