Biskop i tale om eksborgmester: Aarhus fandt sig selv med ham

Det er Aarhus' bykonge og "hele byens bedstefar", der torsdag eftermiddag tages afsked med i Aarhus Domkirke, hvor den tidligere socialdemokratiske borgmester Thorkild Simonsen bliver bisat.

De 15 år, hvor Thorkild Simonsen var borgmester, faldt sammen med, at Aarhus fandt sig selv, fandt sammen, voksede og vandt selvtillid.

Det siger kongelig konfessionarius og biskop Henrik Wigh-Poulsen i sin tale under ceremonien.

- En særlig uimponeret Aarhus-mentalitet vandt frem på en lang række områder inden for undervisning, forskning, erhvervsudvikling og kultur.

- Det var trods alt ikke alt sammen borgmesterens værk, men det var ham, der med sin grundliggende venlighed og interesse i sin bys borgere, lagde grunden og satte rammerne, siger Henrik Wigh-Poulsen.

Thorkild Simonsen var medlem af byrådet i Aarhus i cirka 30 år fra 1966 til 1997. I de sidste 15 år var han borgmester.

Han døde 4. september i en alder af 96 år.

Torsdag bliver han bisat med en efterfølgende mindehøjtidelighed i Musikhuset Aarhus.

Her er statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S), nuværende borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) og tidligere statsminister og nuværende formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen blandt deltagerne.

Foruden deltagelse af familie, venner og kolleger er der dagen igennem lagt op til en afsked med et menneske og en politiker, som har betydet noget for lokalsamfundet.

Det kunne allerede ses inden bisættelsen, hvor mange borgere ifølge Jyllands-Posten trodsede blæsten for at vise den sidste respekt til Thorkild Simonsen.

Allerede før dørene blev åbnet klokken 12, var der kø foran domkirken, som samtidigt bugnede af farverige blomster.

Det er også en side af eksborgmesteren, som biskop Henrik Wigh-Poulsen fremhæver. Han fortæller en historie om, hvordan Thorkild Simonsen to gange om ugen besøgte en frikadellebod på strøget for at møde byens borgere.

- Der var så mange af dem, han kom forbi, som følte sig set og talt til. Han var uforstilt optaget af de mennesker, han mødte. Og han kunne ofte huske dem, siger biskoppen i sin tale.

Der var i forbindelse med planlægningen af bisættelsen gjort plads til omkring 900 borgere i domkirken. Foruden de 90 inviterede gæster.

600 mennesker var mødt op i kirken, skriver Jyllands-Posten.

Imens viser billeder ude foran kirken, hvordan andre får udleveret programmet for bisættelsen, så de kan følge med over højttalere, der er sat op.

Thorkild Simonsens tilgang til mennesker afspejlede sig ifølge biskoppen sig også i hans politiske virke. Thorkild Simonsen var blandt andet en del af drivkraften bag at få opført Musikhuset Aarhus.

Og det kan inspirere politikere i fremtiden, siger Henrik Wigh-Poulsen.

- For som Thorkild Simonsen viste, så er den af mange politikere så attråede folkelighed ikke et spørgsmål om sociale medier, signaler og grøftegravning, men om at være til stede, som den man er, med en oprigtig og grundlæggende respekt for, og kærlighed til dem, man er sat til at hjælpe og værne om, derhjemme som ude i byens gader.

