Biskopper vil have sager om krænkelser frem i lyset

Krænkende handlinger i folkekirken tolereres ikke. Har man oplevet noget, skal man henvende sig. Det er budskabet i en fælleserklæring fra landets biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd.

- Krænkende og grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane er uacceptabelt, og den åbne samtale er nødvendig for, at vi kan få fat om problemerne, lyder de indledende ord.

I den senere tid har der kørt en sag om krænkelser i Vor Frue Kirke i København. Den er ikke udslagsgivende for udtalelsen, uddyber en af underskriverne bag.

Men sagen har gjort, at kirken ser sig forpligtet til at sætte fokus på emnet, oplyser Elof Westergaard, som er biskop i Ribe Stift.

- Der er en samtale i offentligheden som gør, at vi har følt det vigtigt at få det adresseret og sagt, at det er vigtigt for os, at alle skal føle sig trygge i folkekirken, siger han.

Sagen i Vor Frue Kirke bliver undersøgt af advokater. En del af kritikken har gået på, at biskoppen og menighedsrådet var bekendt med sagen, der strækker sig tilbage til 90'erne. Menighedsrådet valgte at politianmelde manden, mens biskoppen ikke greb ind.

- Det er vigtigt for os at udtrykke, at det ikke er tilfældet, at man skal føle sig utryg ved at henvende sig. Det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Elof Westergaard.

/ritzau/