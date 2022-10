Biskopper vil sløjfe retten til at fravælge kvindelige præster

Kirkeminister vil fjerne gammel kønsregel, som giver folkekirken mulighed for at fravælge kvindelige præster.

Landets biskopper er blevet enige om, at de ønsker at ophæve folkekirkens ret til at fravælge eksempelvis kvindelige præster alene på grund af køn.

Det skriver biskopperne mandag i en fælles udtalelse, efter at de mødtes for at diskutere emnet i sidste uge.

Derfor har biskopperne sendt en opfordring til Kirkeministeriet om at ophæve den såkaldte undtagelsesbestemmelse i Ligebehandlingsloven for folkekirken.

Samtlige 12 biskopper blev enige på mødet.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger i den forbindelse, at det er en forældet mulighed at kunne diskriminere på grund af køn, når man ansætter i folkekirken.

Derfor er hun - hvis hun bliver genindsat som kirkeminister efter det kommende folketingsvalg - klar til at fjerne undtagelsesbestemmelsen for folkekirken.

- Jeg har hele tiden ønsket, at hvis man laver en forandring som denne, der vil være historisk, skal man gøre det i tæt dialog med kirken selv. Det er muligt nu.

Peter Skov-Jakobsen, der er biskop over Københavns Stift, er en af dem, der før har givet udtryk for, at man burde sløjfe bestemmelsen.

- Bekendtgørelsen, der fritager folkekirken fra at følge Ligebehandlingsloven, har udlevet sin tid for længst. Ved at fjerne den vil folkekirken sende et klart signal om, at vi ikke ansætter præster efter køn, men efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige traditioner.

- Det frie præstevalg berøres ikke af, at den forældede bekendtgørelse tages ud af vores lovgivning, siger han i pressemeddelelsen.

Bestemmelsen blev senest diskuteret bredt i offentligheden i august, hvor det netop var muligheden for at fravælge kvindelige præster, der blev italesat.

Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at man i samme ombæring bør kigge på muligheden for at ophæve samme bestemmelse hos de øvrige trossamfund.

- Det vil ikke kunne lade sig gøre at have religionsfrihed, som vi kender det, hvis vi begynder at presse den slags krav ned over alle vores trossamfund, siger ministeren.

- Det er en meget klar holdning fra min hånd, at når vi diskuterer det her emne, handler det om vores folkekirke. I folkekirken har vi længe haft kvindelige præster, og det er godt. Men det er ikke alle trossamfund, som har haft det, og det skal respekteres.

Ligehandlingsloven stammer fra 1978. Den forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til vilkår for ansættelse.

Alle trossamfund endte dog med at blive fritaget for at skulle følge loven, idet man under udarbejdelsen blev opmærksom på, at det i nogle trossamfund kunne være i strid med Grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed.

