Bitcoin-milliardær stoppede pengeregn efter tumult

En stor forsamling på mindst 200 mennesker stod fredag eftermiddag klar til pengeregn foran bitcoin-milliardær Niklas Nikolajsens nye bar, Luke's, i Klosterstræde i hjertet af København.

Planen var, at milliardæren- der også går under navnet bitcoin-piraten - for at promovere sin nye bar ville kaste 2000 halvtredskronesedler ud fra sin Rolls Royce, mens han kørte rundt i Københavns gader.

Men omkring klokken 16.00, hvor gimmicken var sat til at starte, var der for meget tumult omkring baren.

Det fik i første omgang Niklas Nikolajsen til at lave planerne om og i stedet smide pengene ud fra vinduet af sin nye bar. Det skete ifølge ham, fordi politiet bad ham stoppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Politi oplyser, at det ikke har bedt Niklas Nikolajsen stoppe pengeregnen. Politiet har blot vejledt ham frem mod arrangementet og er fint tilfredse med hans beslutning, siger vagtchef Esben Godiksen til Ritzau.

Bitcoin-piraten vil forsøge at gentage gimmicken senere, råbte han ud til forsamlingen, skriver B.T.

Til at starte med sad milliardæren klar i sin bil efter at have kastet en masse sølvmønter ud til de fremmødte. Ifølge Ritzaus fotograf på stedet var mindst 200 mødt op.

Bilen blev hurtigt omringet af mennesker, og derfor blev planen en halv time senere lavet om til pengekast fra vinduet. Men heller ikke det var forsvarligt. Flere i mængden råbte ifølge B.T, at de gerne ville væk, men ikke kunne det på grund af menneskemængden.

- Marketingsmæssigt har det været en rigtig god idé, men det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kaste penge ned i en menneskemængde, siger han til B.T.

Selv om pengeregnen blev stoppet, har de fremmødte mulighed for at prøve lykken på gaden. Niklas Nikolajsen vil senere gå en tur i indre by og dele penge ud. Omkring halvdelen er tilbage.

På den nye bar bliver der også givet penge væk. Fra klokken 18.00 vil bartendere hver halve time lægge en guldmønt i bunden af drinks eller øl, som gæsterne køber. Hver mønt har en værdi af 4000 kroner.

Niklas Nikolajsen er stifter og bestyrelsesformand i kryptobanken Bitcoin Suisse, hvorigennem han har opbygget sin formue.

Nu står han altså også bag en bar i København, som er en rock, metal og wiskeybar.

/ritzau/