Bjærget Børsen-statue overgives til Nationalmuseet

Et af de ikoniske ornamenter fra Børsen-bygningen bliver søndag overdraget til Nationalmuseet.

Der er tale om en statue, som blev fundet lørdag eftermiddag, og som stod øverst på Børsens gavl.

Det fortæller Jakob Vedsted Andersen, der er direktør i Hovedstadens Beredskab, ved en pressebriefing søndag morgen.

- Alle sejl blev sat ind for at redde statuen. Det lykkedes, siger han og tilføjer, at statuen har taget en smule skade.

Det er Nationalmuseet, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med statuen.

- Entreprenørerne har fået besked på, at de skal være meget opmærksomme på de ornamenter, der er i murværket og de, der er faldet ned, siger Jakob Vedsted Andersen.

- I samarbejdede med Børsens arkitekt finder vi ud af at få dem fjernet stille og roligt fra stedet.

Arbejdet med at fjerne stilladset omkring den nedbrændte bygning fortsætter søndag. Herefter vil nedfaldent murværk og kobbertag blive fjernet fra brandtomten.

I den forbindelse vil beredskabsfolkene få adgang til de ildlommer, der løbende er blusset op og formentlig vil fortsætte med at gøre det i løbet af dagen.

- Brandfolket står klar, siger Jakob Vedsted Andersen.

Ydermurene i den udbrændte bygning har taget en del skade, efter at stilladset væltede torsdag.

Men efterhånden som stilladset er blevet taget ned, har en lille overraskelse åbenbaret sig. Børsens mure er nemlig ikke så medtagede som først antaget.

- Vi troede, at hele facaden ud mod kanalen var væltet i forbindelse med murkollapset.

- I takt med at stilladser bliver fjernet, så afslører det, at der faktisk stadig står en del af murværket tilbage, siger Jakob Vedsted Andersen.

Arbejdet omkring den udbrændte del af Børsen bliver fortsat gjort med "største forsigtighed", understreger han, da murværket stadig er ustabilt.

Hovedstadens Beredskab forventer, at trafikken omkring Knippelsbro og Børsbroen kan åbne for trafik inden klokken 6 mandag.

