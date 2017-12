Bjergbestiger om forbud: Autentisk at være alene på Everest

Nepal forbyder bjergbestigning på egen hånd fra 2018. Dansk bjergbestiger vil bestige Everest fra Tibet-side.

En autentisk og ægte oplevelse.

Sådan beskriver den danske bjergbestiger Rasmus Kragh følelsen af at bestige Mount Everest på egen hånd.

I maj sidste år var han 250 meter fra at nå toppen af bjerget, der er verdens højeste, men måtte vende om på grund af en storm. Til foråret forsøger han igen, og det vil igen hovedsageligt være på egen hånd.

- Det er et bevidst valg. Jeg føler at oplevelsen er en helt anden, når man forsøger at gøre det her alene. Man har kun sig selv at henvende sig til, når man har nedture.

- Man kommer sig selv meget nær, og det er en måde at udfordre mig selv mentalt og fysisk på, som jeg synes ligger helt i toppen på listen, siger han.

Fra 2018 skal det dog være slut med at bestige bjerget alene fra den nepalesiske side. Nepal har besluttet at forbyde bjergbestigning på egen hånd.

Det får dog umiddelbart ingen betydning for den danske bjergbestiger, da han planlægger igen at forsøge sig fra den bjergside, der ligger i Tibet.

Han ser både fordele og ulemper ved at lave et forbud mod at klatre rundt i bjergene alene.

- Der er rigtigt mange, som har alle mulige vilde drømme, men ikke har indsigt i, hvad det egentlig kræver.

- De begiver sig ud i noget, hvor de risikerer at stå i en rigtig lortesituation, hvor ansvaret for deres liv ligger i andres menneskers hænder, forklarer han og uddyber ulemperne:

- På den anden side er der nogle personer, som er i stand til det og har nogle realistiske drømme. Dem forhindrer man i at gøre det. Det er et fåtal, men man ødelægger i hvert fald muligheden for dem, siger han.

Omkring 290 bjergbestigere er døde på Mount Everest, siden bjerget blev besteget første gang i 1953.

/ritzau/