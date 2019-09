BLå blok bakker op om Ellemann og Støjberg

Tidligere Venstre-minister Søren Pind:

- Baren Kristian IV åbner igen på Højbro Plads, og Ellemann-Jensen bliver formand for Venstre. Det er som at være ung igen

Folketingsmedlem Martin Geertsen:

- Det er - som vist bekendt for alle - Venstres landsmøde, som vælger vores formand og næstformand. Men Jakob Ellemann og Inger Støjberg kan være et fremragende match og en stærk duo til at lede vores parti. De repræsenterer tilsammen bredden i Venstre.

Partileder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh:

- Jeg synes, det er gode takter, at Venstre begynder at signalere, at man vil skabe et borgerligt alternativ til Mette Frederiksen og arbejde for at samle det borgerlige Danmark.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen:

- Jeg konstaterer, at han (Ellemann-Jensen, red.) har fået en god start, i og med at han har sagt, at førsteprioriteten for Venstre ikke længere er en regering med socialdemokraterne. Det er utroligt, at man skal glæde sig over det.

/ritzau/