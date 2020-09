Blå partier: Asylpolitik skal besluttes i Folketinget - ikke i EU

De blå partier afviser en omfordeling af migranter mellem EU-landene. Det er regeringen også skeptisk overfor.

Inden EU-Kommissionen onsdag fremlægger sit bud på et nyt fælles migrationssystem, lyder det klart fra Folketingets blå partier, at en omfordeling af migranter er helt udelukket.

- Vi i Konservative holder fast i det, vi hele tiden har sagt, at asylpolitik skal bestemmes i det danske Folketing, siger Marcus Knuth, som er udlændinge- og integrationsordfører i De Konservative.

- Det betyder så også, at vi også holder fast i, at vi går ikke ind for en omfordeling af flygtninge, migranter og asylansøgere fra Sydeuropa og til Danmark, som EU jo ellers har haft en politik om at gøre, siger han.

EU har de seneste fem år forsøgt at lave et nyt migrationssystem, som kan løfte en del af byrden fra særligt Italien og Grækenland.

De lande oplever et massivt pres på deres asylsystem, fordi Dublin-forordningen foreskriver, at det første ankomstland har ansvaret for en asylsøger.

Da EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag i sidste uge holdt tale i EU-Parlamentet, lød det, at kommissionen vil fremlægge sit bud på en migrationspagt én uge før planlagt.

Det skyldes branden i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos, som har efterladt tusindvis af migranter uden tag over hovedet.

I talen lagde von der Leyen vægt på, at de EU-lande, som udfylder sine moralske og juridiske forpligtelser i forhold til migrationen, skal kunne regne med solidaritet fra resten af EU.

Hun talte dog ikke direkte om, hvorvidt omfordeling bliver en del af forslaget.

Men hvis solidaritet er lig med, at Danmark skal tage imod flere flygtninge fra de pressede asylsystemer i Sydeuropa, så er det i hvert fald et klart nej fra Dansk Folkeparti.

- Det er fuldstændig afgørende, at enhver beslutning om dansk udenrigspolitik bliver truffet i Folketinget og ikke i Bruxelles, siger Morten Messerschmidt, som er partiets EU-ordfører. Han har også tidligere siddet i EU-Parlamentet.

- Det, at EU ikke magter at beskytte sine ydre grænser mod folk, der kommer over Middelhavet, skal selvfølgelig ikke føre til, at der kommer flere udlændinge til Danmark. Så det er en fuldstændig afvisning herfra, siger Messerschmidt.

Den socialdemokratiske regering har også sagt nej til en omfordeling af migranter. Frygten er, at det vil få endnu flere migranter til at tage turen over Middelhavet.

I stedet vil regeringen tilbyde økonomisk hjælp.

/ritzau/