Blå partier kræver beregninger af hurtigere genåbning

I et brev til statsministeren presser blå partier på for at få regnet på fremrykning af genåbningsplanen.

Smittetallene er stabile, og derfor bør der regnes på, hvilke dele af genåbningsplanen der kan fremrykkes.

Det er hovedbudskabet i et brev, som Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance lørdag har sendt til statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi har tidligere oplevet, at når vi er kommet til forhandlinger og har bedt om at få noget åbnet, så er vi blevet mødt med en forklaring om, at det ikke kan lade sig gøre, fordi der ikke er regnet på det.

- Så nu vil vi meget tydeligt bede om, at der regnes på mere, end det som regeringen lægger op til, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

I aftalen om genåbning, som alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i, er der skrevet ind, at partierne og sundhedsmyndighederne hver 14. dag vil vurdere situationen.

Her vil myndighedernes beregninger blive holdt op imod den faktiske udvikling. Ud fra det vil partierne have en politisk drøftelse om konsekvenserne.

/ritzau/