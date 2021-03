Blå skepsis over polske aborter i presset sundhedsvæsen

Sundhedsvæsnet er for presset til at tilbyde polske kvinder abort i Danmark, mener flere partier.

Den polske abortlovgivning er nu så stram, at Danmark i solidaritet og sympati med polske kvinder bør tilbyde dem gratis abort. Det mener både De Radikale og Enhedslisten. Den idé falder dog ikke i gødet jord i blå blok.

Det danske sundhedsvæsen har rigeligt at se til, siger blandt andre Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

- Jeg synes, det er en helt absurd tanke fra venstrefløjen, der endnu viser, at man vil hende alverdens borgere til Danmark fuldstændigt uden at have Danmark for øje.

- Man vil igen gøre byrden for vores sundhedsvæsen og samfund større. I en tid, hvor alle øjne er på pandemien og andre patientgrupper lider, så virker det som et helt tåbeligt forslag, siger han.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, mener heller ikke, at "det er aktuelt at indtænke udenlandske kvinder, som ønsker at få foretaget abort" i Danmark.

- Rigtig mange patienter er blevet skubbet i forhold til undersøgelse og behandling. Masser af kræft- hjerte og andre patientgrupper venter. Vi har for sent opdagede kræfttilfælde samtidig med, at personalet efter det seneste år har meget overarbejde der skal afspadseres, skriver han i en kommentar mens Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen på Facebook skriver:

- Hvad bliver det næste? Skal vi også til at betale for amerikanernes fedmeoperationer, fordi de bliver ved med at proppe sig med fastfood?

- Hvis en polak vil have en abort i Danmark, så må de betale for det. Længere er den ikke.

For Peter Skaarup er det ikke nødvendigvis et principielt spørgsmål, men et spørgsmål om ressourcer, siger han.

- Jeg kan da sagtens have sympati for polske kvinder, der kommer i knibe. Men det kan vi jo ikke som land betale for. Vi kan og skal ikke hjælpe alle verdens borgere med deres problemer.

Et af argumenterne for at tilbyde polske kvinder abort er, at danske kvinder, før aborten blev givet fri i 1973, kunne rejse til Polen for at få abort.

- Det gør ikke noget for mig. Danske kvinder løste deres udfordringer dengang. Og det vil polske kvinder gøre denne her gang, siger Peter Skaarup.

/ritzau/