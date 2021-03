Blå trio søger onlinemøde med Frederiksen for at spare tid

LA, Nye Borgerlige og De Konservative foretrækker hurtige genåbningsforhandlinger online med statsministeren.

Liberal Alliance, Nye Borgerlige og De Konservative opfordrer statsminister Mette Frederiksen (S) til at mødes til genåbningsforhandlinger online, så forhandlingerne ikke skal vente til næste uge.

Regeringen har planlagt forhandlinger om en langsigtet genåbning ved en række fysiske møder med alle partierne, der startede mandag. Med statsministerens rejse til Israel torsdag og efterfølgende selvisolation er der dog først møder igen fra tirsdag til fredag.

- Danmark kan ikke vente, fordi statsministeren er gået i isolation. Så lad os tage et onlinemøde i stedet for et fysisk møde og hellere i dag end i morgen, skriver formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, i en kommentar.

/ritzau/