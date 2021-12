Blå blok efterlyser lovede forhandlinger om sundhedsreform

De borgerlige partier har indkaldt statsministeren for at høre, hvor sundhedsreformen bliver af.

Tålmodigheden er ved at slippe op i blå blok nu, hvor 2021 så småt går på hæld.

De borgerlige partier tripper efter at få taget hul på forhandlingerne om en sundhedsreform. Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede reformen allerede i forbindelse med Folketingets åbning i efteråret 2020.

Siden er intet sket. Derfor har Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance indkaldt statsministeren til en hasteforespørgsel. De vil høre, hvor invitationen bliver af.

- Det har været en bunden opgave, og det tenderer til pligtforsømmelse, at man ikke har gjort noget ved det endnu, lyder det fra Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) gav for knap et år siden udtryk for, at det ikke giver mening at påbegynde arbejdet med en sundhedsreform, mens coronavirussen ikke er under kontrol.

Det argument køber Martin Geertsen dog ikke.

- Vi har haft en lang periode i år, hvor corona ikke har presset os, og hvor der har været rig lejlighed til at tage fat på nogle forhandlinger om, hvordan vi skal indrette sundhedsvæsnet, siger han.

/ritzau/