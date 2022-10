Blå blok går sammen og foreslår mere frit valg til fødende og ældre

Danskernes frie valg skal styrkes.

Det kan blå bloks seks partiledere blive enige om, og tirsdag på et fælles pressemøde præsenterer de fem nedslag, der skal sætte "borgeren i centrum".

Borgere i fertilitetsbehandling skal omfattes af udrednings- og behandlingsgarantien, så et privat alternativ kan benyttes efter 30 dages ventetid i det offentlige, og fødende skal have frit valg til at vælge mellem offentlige og private tilbud.

Samtidig vil partierne rulle en politisk aftale fra 2021 om elevfordeling af gymnasieelever tilbage, så forældres indkomst ikke er et fordelingskriterium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Videre skal der være frie valg på ældreområdet, så ældre selv kan vælge eksempelvis leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, og alle kommuner skal have friplejehjem i løbet af næste valgperiode.

- Vi har det fælles mål, at vi ønsker en ny regering i Danmark, indleder Jakob Ellemann-Jensen (V) pressemødet i Fællessalen på Christiansborg.

- Vi er enige om, at den nye retning kommer til at give borgere mere frihed.

- Under Socialdemokratiet er det gået den stik modsatte retning. De tror, at de ved bedre end dig. Når det kommer eksempelvis til, hvor du skal gå i gymnasiet, siger Venstre-formanden.

Jakob Ellemann-Jensen siger videre, at alle fem forslag er finansieret i den 2030-plan, som Venstre præsenterer i denne uge.

Ud over Jakob Ellemann-Jensen er det Søren Pape Poulsen (K), Inger Støjberg (DD), Alex Vanopslagh (LA), Pernille Vermund (NB) og Morten Messerschmidt (DF), der udgør de seks borgerlige partiledere.

- Jeg er glad for, at vi kan stå her sammen. Frit valg er noget af det bedste absolut definerede ved det at være borgerlig. Signalere at familien og det enkelte menneske ikke er til for staten først og fremmest, men sig selv og sine, siger Søren Pape Poulsen.

- Til gengæld skal fællesskabet træde til med en hjælpende hånd, når det er nødvendigt, eksempelvis ved sygdom hvor par ikke kan få børn, siger han.

Hvem der skal være statsminister i stedet for Mette Frederiksen (S) i tilfælde af et blåt flertal efter valget 1, november, er de dog ikke enige om endnu.

Både Ellemann-Jensen og Pape går efter en plads i Statsministeriet, men ingen af de fire andre borgerlige partier har peget på en foretrukken statsministerkandidat endnu.

/ritzau/