Blå blok håber på hurtig landbrugsaftale efter udspil

Blå blok har lagt sine krav til en klimaplan for landbruget åbent frem. Og det skal være det sværd, der kløver den gordiske knude, som forhandlingerne er blevet.

Det fortæller formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, og formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, fredag morgen efter udspillet er offentliggjort.

- Regeringens udspil har mange gode takter. Men det risikere at koste tusindvis af arbejdspladser. Det kræver finansiering af undgå.

- Så vi viser, at der er andre veje. Hvor vi stadig er ambitiøse på miljødelen, er mere ambitiøse på klimadelen, og hvor vi også tager hensyn til erhvervet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Søren Pape Poulsen siger, at blå blok nu har vist, hvad de vil, så forhandlingerne - der har varet næsten et år og bestået af mere end 60 forhandlingsmøder - kan komme videre.

- Så kan regeringen også sænke paraderne. For nu har vi vist vores kort. Så de kan roligt kalde os ind, så vi kan lukke en aftale, siger han.

Regeringens udspil lyder, at omstilling af landbruget skal ske inden for rammerne af det tocifrede milliardbeløb, erhvervet allerede får i støtte fra Danmark og EU.

Blå bloks udspil vil tilføre landbruget 750 millioner kroner mere om året og har som målsætning større udtagning af landbrugsjord end regeringens. Blå bloks udspil fokuserer dog mere på at afhjælpe udledning, efter den er sket, end på at mindske landbrugets udledning af eksempelvis kvælstof.

Og så har det ikke et bindende mål for landbrugets reduktion af CO2.

- Vi vil nå den grønne omstilling. Og vi vil det på en fornuftig måde. Men landbruget er ikke som industri eller transport. Du kan ikke skifte til en eldrevet bil. Du har nu engang en ko og en gris, og det skal man tage hensyn til.

- Så der er ikke et bindende mål. Men udspillet viser, hvad vi ønsker at nå og vejen dertil, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Eksempelvis inden for vandmiljø vil udspillet i højere grad bruge penge på at fjerne kvælstof fra fjorde og kystnære områder end at sænke landbrugets udledning. Det kan ikke være anderledes, siger Venstres formand.

- Vi har nået et mætningspunkt. Man kan ikke have flere efterafgrøder, end der er plads til. Så det er begrænset, hvor meget mere man kan.

- Derfor må vi have kollektive virkemidler, hvor vi samler kvælstoffet op, siger han.

