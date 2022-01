Blå blok kræver ny forhandling med regeringen om arbejdskraft

Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige vil stemme imod i Folketinget, hvis regeringen fremsætter sit seneste forslag om udenlandsk arbejdskraft.

Det slår de fast, også selv om forslaget i hovedtræk går de borgerliges partiers vej. De fire partier kræver nye forhandlinger, siger de på et pressemøde tirsdag, hvor de præsenterer deres eget beslutningsforslag.

- Når regeringen fremsætter deres forslag, så har vi to forslag over for hinanden. Der er ikke flertal for nogen af dem, og så kunne det være en god idé, at vi satte os ned og fandt noget, som vi kunne blive enige om, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge de fire partier skal beløbsgrænsen for arbejdskraft uden for EU, som i dag er på 448.000 kroner, sænkes til 360.000 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beløbsgrænsen bestemmer, at årslønnen skal være mindst 448.000 kroner for, at man kan få et job i Danmark.

De borgerlige partier vil gøre denne ordning permanent, dog med den tilføjelse at den kun gælder, når arbejdsløsheden er under 4,5 procent, og når antallet af tilladelser har været under 12.000 på et år.

Ordningen vil - modsat et udspil fra regeringen, SF, Radikale Venstre og Kristendemokraterne sidste fredag - være begrænset til at gælde for lande, der har visum-frihed for grænsesamarbejdet Schengen.

Ellemann peger på, at de borgerlige partier bare kan "gå hen ad gangen" til De Radikale og lave en aftale med dem. Men De Radikale, som fredag indgik en aftale med regeringen, SF og Kristendemokraterne, afviser.

De bryder sig ikke om Nye Borgerliges krav om, at det ikke skal gælde muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika, som formand Pernille Vermund har understreget.

- Det er trist at se Venstre, Konservative og Liberal Alliance lade sig diktere af Nye Borgerlige i stedet for at lave reel politik henover midten. Nu går der igen symbolpolitik i et emne, der burde være erhvervspolitik, siger De Radikales finansordfører, Andreas Steenberg, i en skriftlig kommentar.

De borgerlige partier forventer at blive indkaldt til forhandlinger, og de peger på, at regeringen ikke selv har flertal for sit forslag, der lægger op til at sænke beløbsgrænsen til 375.000 kroner - men blot i to år.

- Enten bliver vi indkaldt, ellers inviterer vi os selv til forhandlinger. For vi skal have gang i en dialog med regeringen igen. Det, de præsenterede i fredags, var halvt arbejde, siger finansordfører Rasmus Jarlov (K).

Regeringen præsenterede fredag aften en aftale i Finansministeriet med De Radikale, SF og Kristendemokraterne.

De blå partier forlod forhandlingerne tidligere fredag med det argument, at de ikke kunne acceptere, at dagpengene øges i de første tre måneder efter ledighed, og at fradraget på fagforeningskontingent hæves.

Den del havde regeringen flertal for, da også DF var med. Dog var DF ikke med i delen om international arbejdskraft, som regeringen altså ikke har flertal for.

/ritzau/