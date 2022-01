Blå blok vil have genindført frit sygehusvalg med det samme

En samlet blå blok i Folketinget forsøger at presse sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til straks af genindføre patienters ret til at vælge et privathospital, hvis de ikke kan blive undersøgt eller behandlet på et offentligt sygehus inden for 30 dage.

Udrednings- og behandlingsgarantien blev kort før jul sat på pause i fire uger. Det skete for at undgå, at sygehusvæsnet bliver overbelastet på grund af coronapatienter.

Nu mener blå blok, at den risiko er "stærkt reduceret". Der er derfor ikke andet for, end at ministeren må sløjfe suspenderingen.

- Jeg går derfor stærkt ud fra, at ministeren tager sagen op som det første mandag, så patienterne kan få deres rettigheder igen. Danskerne har krav på god og hurtig udredning og behandling, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Garantien betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage.

Hvis det offentlige ikke kan klare det inden for tidsfristen, har man ret til at få behandling på et privathospital.

Venstre og resten af blå blok har hele tiden været imod suspenderingen.

Men efter en indstilling fra Epidemikommissionen vedtog regeringen og dens støttepartier at suspendere patienternes ret til at vælge privathospital, når det offentlige ikke kan levere, i foreløbig fire uger.

Det er Epidemikommissionen, som rådgiver Folketinget og regeringen om coronasituationen.

- Vi anerkender selvfølgelig, at der er travlt på de offentlige hospitaler. Men det er jo lige præcis derfor, at man skal bringe privathospitaler i spil, så vi kan udnytte alt kapacitet og sørge for, at patienterne kommer til, siger Martin Geertsen.

Hos Enhedslisten understreger sundhedsordfører Peder Hvelplund, at sundhedsvæsenets kapacitet fortsat er under pres.

- Det er derfor afgørende, at vi sikrer, at prioriteringen foregår ud fra sundhedsfaglige kriterier.

- Derfor må vi inddrage kapaciteten i det private for at sikre, at den bruges til at løse de mere akutte opgaver frem for de opgaver, som ellers er omfattet af behandlingsgarantien, siger han.

Muligheden for at vælge et privathospital, hvis det offentlige sygehus ikke kan levere udredning og behandling til tiden, blev indført i 00’erne af daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

