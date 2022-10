Blå blok vil hente stemmer hos de barnløse

Hvert 10. barn, som fødes i Danmark i dag, er undfanget ved fertilitetsbehandling. Med andre ord er danskernes problemer med at få de børn, de gerne vil have, både et menneskeligt problem af betydeligt omfang og et samfundsproblem.

Nu har blå blok gjort danskernes fertilitet til et valgtema. De seks partiledere fra Venstre, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har fremlagt fem nedslag, der skal sætte "Borgeren i centrum", som blokken kalder pakken af initiativer.