BLÅ BOG om Lizette Risgaard

Fagbevægelsens topboss siden 2015, Lizette Risgaard, har søndag morgen meddelt, at hun trækker sig fra posten. Det sker, efter at hun fra flere sider er blevet beskyldt for at have begået krænkelser over for mænd.

Navn: Lizette Risgaard.

Alder: 62 år, født 15. juli 1960.

Bopæl: Rødovre - født i Kalundborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uddannelse: Uddannet kontorassistent, master i public administration, MPA.

Civilstand: Blev gift med Per Risgaard i 1989. Han døde i 2011.

Karriere:

1980-1984: Kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund.

1984-1987: Kontorfunktionær, Litografisk Forbund.

1987-2000: Kontorfunktionær, TIB (tidligere Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark).

2000-2007: Næstformand, LO-Storkøbenhavn.

Artiklen fortsætter under annoncen

2000-2007: Formand, HK/Service København.

2007-2015: Næstformand, LO.

2015-2018: Formand, LO.

2019-: Formand for FH.

Kilder: FH, Kraks Blå Bog, Alt.dk.

/ritzau/