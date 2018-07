Blå bog: Uffe Elbæk

* Født den 15. juni 1954 i Ry

Erhvervskarriere:

* 1982-1991: Grundlægger af og leder for Frontløberne i Aarhus

* 1991-2006: Grundlægger af og rektor for Kaospiloterne i Aarhus

Politisk karriere:

* 2001-2005: Medlem af Aarhus Byråd for De Radikale

* 2011: Medlem af Folketinget for De Radikale og 3. oktober 2011 udnævnt til kulturminister

* 5. december 2012: Trækker sig som kulturminister, efter at det kom frem, at embedsmænd havde advaret ham mod at holde flere arrangementer på Akademiet For Utæmmet Kreativitet, AFUK, hvor hans mand var ansat.

* 17. september 2013: Forlader De Radikale og bliver løsgænger i Folketinget

* 27. november 2013: Stifter Alternativet

* 18. juni 2015: Alternativet får 4,8 procent af stemmerne ved folketingsvalget

* 26. juni 2018: Uffe Elbæk meddeler, at han selv vil være statsminister. Han vil ikke pege på Mette Frederiksen (S)

