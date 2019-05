Blå økonomer peger på social slagside ved dyrere tobak

Det er ikke uden grund, at S og EL er bekymrede for stigende cigaretprisers sociale slagside, siger Cepos.

Stigende cigaretpriser vil ramme socialt skævt.

Det vurderer Jonas Herby, som er specialkonsulent i den liberale tænketank Cepos.

Han har lavet beregninger på, hvor omfattede de økonomiske konsekvenser vil være for de laveste indkomstgrupper, hvis prisen på cigaretter sættes op.

- Hvis man hæver cigaretpriserne skal man være klar over, at man rammer mange med lav indkomst, blandt andet de hjemløse, som næsten alle ryger, siger han.

Ifølge Cepos' beregning vil en pris på 80 kroner for en pakke cigaretter - altså en fordobling i forhold til i dag - koste 14.600 kroner om året, hvis man ryger 20 cigaretter om dagen.

De stigende cigaretpriser vil gøre et stort indhug de laveste indkomstgruppers rådighedsbeløb.

For de fattigste ti procent af befolkningen vil det betyde, at det som minimum kommer til at koste yderligere ni procent af den disponible indkomst at ryge 15 cigaretter om dagen, hvis prisen på cigaretter fordobles.

Venstre går til valg på at hæve prisen på cigaretter, men har ikke lagt sig fast på, hvor meget prisen skal stige.

Socialdemokratiet derimod ønsker ikke umiddelbart at ændre prisen på cigaretter, og partiet peger netop på den sociale slagside som årsag til det.

Partiet betvivler ikke, at højere priser kan betyde, at færre børn og unge begynder at ryge, men der er også andre hensyn at tage, siger fungerende politisk ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Og et af de hensyn, vi har at tage, er, at vi ikke skal forøge leveomkostningerne voldsomt for de laveste indkomstgrupper, som er begyndt at ryge og er afhængige af det, siger hun.

- Vi synes, at en række andre redskaber skal tages i anvendelse først, siger hun og nævner neutrale cigaretpakker som et eksempel.

Også Enhedslisten er opmærksom på, at der kan være en social slagside ved at hæve priserne.

Partiet vil ifølge Jyllands-Posten gerne hæve prisen, men ikke mere end til 60 kroner, fordi der er mennesker, som ikke vil stoppe uanset afgiften, og som vil blive påvirket af store prisstigninger.

Venstres fungerende ordfører, Sophie Løhde, påpeger, at rygning "ubetinget er den faktor, som forårsager flest dødsfald".

- Jeg ser med stor bekymring på, at Socialdemokratiet freder cigaretpriserne, fordi der er en eller anden diskussion om, at det rammer social skævt. Det mest væsentligste er ansvaret for vores børn, siger hun.

Ifølge Danmarks Statistik er 41 procent af rygerne pensionister eller arbejdsløse.

